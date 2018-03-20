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Ветераны педагогического труда посетили школу №1404
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Ветераны педагогического труда посетили школу №1404 

Управа района Сокольники 5 часов назад
Ветераны пришли в гости вместе с внуками.
По словам участников встречи, школа гостеприимно снова распахнула свои двери. Ветераны посетили занятия изостудии, посмеялись от души во время викторины, посвященной персонажам книжек Н. Носова. Дети перевоплощались в Винтика, Шпунтика, Незнайку и Торопыжку, Кнопочку и Пилюлькина, а педагоги с удовольствием наблюдали с их игрой.
В рамках «Книжкиной недели» в сокольнической школе №1404 «Гамма» ветераны смогли подобрать себе литературу для досугового чтения в закромах культурно-библиотечного центра.
Им представили Каталог победителей творческих художественных работ «Московский вернисаж — 2017», в котором девятиклассница Саркисян М. является одним из авторов-победителей.
Т.к. на «Книжкиной неделе» отмечали сто двадцать лет со дня рождения поэта В. И. Лебедева-Кумача, автора всем известных стихов «Священная война», гостей встречали и провожали школьники в образах солдат Красной Армии. Ветераны поблагодарили школу за теплый прием и приятное времяпровождение.
Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.
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