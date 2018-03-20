Ветераны педагогического труда посетили школу №1404

Ветераны пришли в гости вместе с внуками.

По словам участников встречи, школа гостеприимно снова распахнула свои двери. Ветераны посетили занятия изостудии, посмеялись от души во время викторины, посвященной персонажам книжек Н. Носова. Дети перевоплощались в Винтика, Шпунтика, Незнайку и Торопыжку, Кнопочку и Пилюлькина, а педагоги с удовольствием наблюдали с их игрой.

В рамках «Книжкиной недели» в сокольнической школе №1404 «Гамма» ветераны смогли подобрать себе литературу для досугового чтения в закромах культурно-библиотечного центра.

Им представили Каталог победителей творческих художественных работ «Московский вернисаж — 2017», в котором девятиклассница Саркисян М. является одним из авторов-победителей.

Т.к. на «Книжкиной неделе» отмечали сто двадцать лет со дня рождения поэта В. И. Лебедева-Кумача, автора всем известных стихов «Священная война», гостей встречали и провожали школьники в образах солдат Красной Армии. Ветераны поблагодарили школу за теплый прием и приятное времяпровождение.

Фото: предоставлено ГБОУ «Школа №1404 „Гамма“.