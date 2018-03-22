Более 1 тыс. школьников Химок приняли участие в ярмарке учебных мест 

Ежегодная ярмарка учебных мест «Моя профессия — мое будущее» прошла в Химках. Об этом сообщает администрация городского округа.
«В химкинском молодежном центре «Восход» состоялась ежегодная ярмарка учебных мест «Моя профессия — мое будущее». Более 1 тыс. школьников Химок ознакомились с деятельностью учебных заведений Москвы и Московской области», — говорится в сообщении.
Поясняется, что в ходе мероприятия представители 26 высших и средних специальных учебных заведений Москвы и Подмосковья познакомили школьников с условиями приема и программами обучения, индивидуально проконсультировали всех желающих, распространили информационно-раздаточный материал и провели мастер-классы.
В пресс-службе добавили, что ярмарки учебных мест проводятся в Химках с 2012 г. и представляет собой профориентационное мероприятие, целью которого является оказание помощи выпускникам школ в вопросах профессионального самоопределения.