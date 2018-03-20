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Чиновники прокомментировали замечания КСП по школе №27
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Чиновники прокомментировали замечания КСП по школе №27 

РИА 57 5 часов назад
Фото: РИА 57
На рабочем совещании в администрации Орла сегодня, 20 марта, начальник управления капитального строительства города прокомментировал ситуацию с ремонтом школы №27.
После проверки КСП, в акте был отмечен ненадлежащий контроль со стороны МКУ «УКС Орла» за качеством проектно-сметной документации и выполнением работ подрядчиком. Счётная палата выявила расхождение фактической общей площади здания учебного заведения (6 459,2 м2) от проектной общей площади (7 414,38 м2).
Сергей Костиков пояснил, что по факту площадь школы №27 составляет 7 414 кв.м., но это с учетом площади чердака, который не эксплуатируется и не отапливается, а также с учетом всех внутренних стен и перегородок.
— В техническом плане, который составляется после строительства, эти площади не учитываются. Поэтому имеется расхождение в 955 кв.м. Контроль за качеством составления проектно-сметной документации был осуществлен должным образом. Построенное здание школы №27 соответствует тем габаритам, которые были запланированы проектом изначально, — приводит слова чиновника пресс-служба мэрии.
Сообщение Чиновники прокомментировали замечания КСП по школе №27 появились сначала на РИА 57.
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