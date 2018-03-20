День открытых дверей соберет родителей и детей в школе на 4-й Новокузьминской

В школе № 2121 имени Паперника, которая находится на 4-й Новокузьминской, 31 марта пройдет день открытых дверей. Об этом сообщили в администрации школы.

— Мы расскажем об образовательных программах, реализуемых в школе, о порядке зачисления в первый класс, о работе курсов развития для дошкольников, о славных традициях школы и перспективах развития, — пояснил представитель образовательного учреждения.

Начало мероприятия в 10.00.

Напомним, что школа № 2121 находится по адресу улица 4-я Новокузьминская, дом 3. (мю)