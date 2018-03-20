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День открытых дверей соберет родителей и детей в школе на 4-й Новокузьминской
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День открытых дверей соберет родителей и детей в школе на 4-й Новокузьминской 

Управа Рязанского района 5 часов назад
Фото: Управа Рязанского района
В школе № 2121 имени Паперника, которая находится на 4-й Новокузьминской, 31 марта пройдет день открытых дверей. Об этом сообщили в администрации школы.
— Мы расскажем об образовательных программах, реализуемых в школе, о порядке зачисления в первый класс, о работе курсов развития для дошкольников, о славных традициях школы и перспективах развития, — пояснил представитель образовательного учреждения.
Начало мероприятия в 10.00.
Напомним, что школа № 2121 находится по адресу улица 4-я Новокузьминская, дом 3. (мю)
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