Ещё
В Москве организуют бесплатные курсы банковского дела и налоговой системы для школьников
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве организуют бесплатные курсы банковского дела и налоговой системы для школьников 

ТАСС 3 часа назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Столичные школьники ознакомятся с работой банковской системы и налоговой службы на бесплатных курсах в интерактивном проекте город мастеров «Мастерславль». Как сообщили в среду в пресс-службе департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, курсы пройдут в рамках первичной профориентации учащихся.
"Правительство Москвы запускает новый проект «Учебный день в „Мастерславле“ — образовательные курсы, которые станут первым этапом в профориентации школьников 1-6 классов. Предполагается, что более шести тысяч ребят смогут попасть на бесплатные четырехчасовые занятия и экскурсии», — говорится в сообщении.
Занятия будут проходить в первой половине дня, принять участие может любая московская школа. Учащихся на первом этапе познакомят со спецификой работы в банковской сфере, работой налоговой службы, школ дизайна, Центра исследования общественного мнения «Мастерславля», с биржевой деятельностью.
"По сути, это первая ступень в профориентации детей. Для ребят планируется организовать профтестирование, по результатам которого будут даны рекомендации по изучению того или иного направления, представленного в «Мастерславле», — цитирует пресс-служба слова руководителя департамента Алексея Фурсина.
"Мастерславль", расположенный в одной из башен Москва-сити, является крупнейшим в стране интерактивным проектом для детей от 5 до 14 лет и представляет собой мини-модель российского города со всей инфраструктурой. Юные гости мини-города смогут познакомиться с работой государственных и частных организаций, узнать о различных профессиях, представленных в специальных интерактивных мастерских. -
ТАСС: последние новости
Минобрнауки РФ планирует в июне внести в правительство законопроект о научной деятельности Минобрнауки не планирует отказываться от системы ЕГЭ Заболеваемость гриппом в Петербурге достигла эпидемического уровня
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин занялся «списком Собчак»48
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ99
Россия закрыла границу для грузов с Украины137
Пенсии россиян будут считать по-новому122
Обзор зарубежных СМИ: Новый «бум» в России49
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
05:05
Матвиенко отключила Нарусовой микрофон
Политика
13:24
Захарова о брифинге в МИД: дело не в статусе
Политика
01:04
Вор угнал авто с младенцем
Происшествия Криминал
01:00
В Москве пройдут общегородские субботники
Новости Москвы Общество
00:29
«Усадьбу Булгакова» отреставрируют
Недвижимость Новости Москвы
00:39
Названы сроки проведения «Пасхального дара»
Новости Москвы
00:42
Еще один посол отказался ехать в МИД РФ
Политика США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение