Юным жителям Сокола рассказали о происхождении улыбки

Сотрудники школы №1249 района Сокол в минувшую субботу, 17 марта, организовали для своих воспитанников поездку на лекцию «Как читать поведение?» в рамках образовательного проекта «Университетские субботы». Обсуждение проводилось в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).

— Человек общается с помощью слов, но кроме этого он получает много информации от собеседника через его поведение — жесты, мимику, позы, походку, — уточнил представитель школы. — Ребята узнали о происхождении улыбки, ритуалов приветствия и научились определять своё личное пространство.

Лекцию ученики седьмого класса посетили вместе с классным руководителем и педагогом-психологом. (жм)