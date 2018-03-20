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Юным жителям Сокола рассказали о происхождении улыбки
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Юным жителям Сокола рассказали о происхождении улыбки 

Управа района Сокол города Москвы 5 часов назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
Сотрудники школы №1249 района Сокол в минувшую субботу, 17 марта, организовали для своих воспитанников поездку на лекцию «Как читать поведение?» в рамках образовательного проекта «Университетские субботы». Обсуждение проводилось в Московском государственном психолого-педагогическом университете (МГППУ).
— Человек общается с помощью слов, но кроме этого он получает много информации от собеседника через его поведение — жесты, мимику, позы, походку, — уточнил представитель школы. — Ребята узнали о происхождении улыбки, ритуалов приветствия и научились определять своё личное пространство.
Лекцию ученики седьмого класса посетили вместе с классным руководителем и педагогом-психологом. (жм)
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