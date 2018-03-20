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Глава ВАК: в новой редакции закона о науке отсутствует ученое звание «профессор»
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Глава ВАК: в новой редакции закона о науке отсутствует ученое звание «профессор» 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ученое звание «профессор» отсутствует в законопроекте о науке, разработкой которого занимается Минобрнауки.
Об этом сказал в ходе парламентских слушаний председатель Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки, ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.
Парламентские слушания на тему «О проекте федерального закона „О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации“ проходят во вторник, 20 марта, в Совете Федерации.
»Ученое звание профессора. Его нет нигде. Варианта три: либо мы оставляем все как есть — государственная система представления [звания] профессора. Либо это отдается высшим учебным заведениям. Тогда об этом нужно четко сказать и прописать. Либо вариант комбинированный, когда да, остается государственная система, но остаются определенные вузы, которые имеют право давать [звание] кандидата наук, доктора наук. А, может, и более широкому кругу вузов [предоставить] право присуждения звания профессора", — предложил Филиппов.
Федеральный закон «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» должен заменить действующий базовый закон «О науке и государственной научно-технической политике». Разработчиком законопроекта является Министерство образования и науки РФ. Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон сырым. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.
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