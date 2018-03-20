Фестиваль детской патриотической песни пройдет в школе №1623

Отборочный тур Московского фестиваля детской патриотической песни пройдет в образовательном учреждении №1623 в четверг, 22 марта. Об этом администрация школы сообщила на своем официальном сайте.

Фестиваль в этом году пройдет уже в десятый раз и станет юбилейным. Ежегодно его проводит Общероссийская общественная организация «Офицеры России». Координатором фестиваля в школе №1623 выступает заместитель директора по воспитанию и социализации обучающихся Лилия Чепрасова. В мероприятии примут участие коллективы более 15 учебных заведений.

— Сейчас за каждой школой сохраняются определенные мероприятия: конкурсы и фестивали. В нашей вот, например, проводятся фестивали детской патриотической песни и «Мы разные, но мы вместе» для детей с ограниченными возможностями здоровья, — сообщила Лилия Николаевна.

Она также отметила, что всего будут представлены около 60-70 номеров. От школы №1623 выступят ученики от первого класса и старше, среди которых и хор юнармейцев. Будут исполнены песни, посвященные России . Это крупное мероприятие раньше поддерживалось некоммерческими организациями, а теперь — властями города.

— В нашей школе большое внимание уделяется именно патриотическому воспитанию молодежи. Мы стараемся сохранить историю России, помнить подвиги наших предков. Мы тесно сотрудничаем с Советом ветеранов Чертанова Северного, просто жителями района — детьми войны, недавно начали с комиссариатом Южного округа. В современном мире мы должны постараться сохранить все то, что пережили наши бабушки и дедушки: так считаю не только я, но и наши ученики, — поделилась Лилия Чепрасова.

Фото: Школа №1623