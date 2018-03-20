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Урок истории для старшеклассников из Войковского провели на территории военного бункера
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Урок истории для старшеклассников из Войковского провели на территории военного бункера 

Управа района Войковский 6 часов назад
Фото: Управа района Войковский
Экскурсию в музей «Бункер 42» совершили юные жители Войковского — подопечные школьного отделения Политехнического колледжа имени Годовикова — в рамках участия в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».
— Огромные подземные площади и необычная архитектура позволили учителю истории и обществознания провести увлекательный урок на территории одного из некогда засекреченных военных объектов СССР, — поделились в администрации образовательного учреждения.
В экскурсии приняли участие ученики десятого класса. (жм)
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