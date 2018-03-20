Урок истории для старшеклассников из Войковского провели на территории военного бункера

Экскурсию в музей «Бункер 42» совершили юные жители Войковского — подопечные школьного отделения Политехнического колледжа имени Годовикова — в рамках участия в олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы».

— Огромные подземные площади и необычная архитектура позволили учителю истории и обществознания провести увлекательный урок на территории одного из некогда засекреченных военных объектов СССР, — поделились в администрации образовательного учреждения.

В экскурсии приняли участие ученики десятого класса. (жм)