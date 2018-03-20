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В дошкольном отделении школы №2098 на Базовской улице прошли спортивные эстафеты
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В дошкольном отделении школы №2098 на Базовской улице прошли спортивные эстафеты 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
На минувшей неделе в дошкольном отделении школы № 2098 на Базовской улице прошли соревнования «Школа мяча». Об этом сообщается на официальном сайте образовательного учреждения.
«В соревнованиях приняли участие 5 команд. Эстафеты составлены в соответствии с программными требованиями по физической культуре для детей дошкольного возраста. По итогам турнира победители и призеры награждены медалями и грамотами», — уточняется на сайте.
Напомним, дошкольное отделение школы № 2098 находится по адресу ул. Базовская, 20А, стр. 1. (то)
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