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Территорию при Детской музыкальной школе №100 благоустроят
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Территорию при Детской музыкальной школе №100 благоустроят 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Государственное бюджетное учреждение «Жилищник» Мещанского района благоустроит территорию при Детской музыкальной школе №100. Работы планируют начать в конце мая 2018 года. Об этом стало известно 19 марта.
— Планируется восстановить разрушенные тротуары, заменить бордюрный камень, отремонтировать малые архитектурные формы, такие как лавочки и детские горки, — уточнил Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник» по общим вопросам.
Он добавил, что на детских площадках, которые находятся рядом со школой, уложат специальное резиновое покрытие и проведут ремонт газонов на территории образовательного учреждения.
Здание располагается по адресу: улица Большая Переяславская, дом 8А.
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