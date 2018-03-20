Территорию при Детской музыкальной школе №100 благоустроят

Государственное бюджетное учреждение «Жилищник» Мещанского района благоустроит территорию при Детской музыкальной школе №100. Работы планируют начать в конце мая 2018 года. Об этом стало известно 19 марта.

— Планируется восстановить разрушенные тротуары, заменить бордюрный камень, отремонтировать малые архитектурные формы, такие как лавочки и детские горки, — уточнил Михаил Гудухин, заместитель директора ГБУ «Жилищник» по общим вопросам.

Он добавил, что на детских площадках, которые находятся рядом со школой, уложат специальное резиновое покрытие и проведут ремонт газонов на территории образовательного учреждения.

Здание располагается по адресу: улица Большая Переяславская, дом 8А.