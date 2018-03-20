Все школы Энгельсского района Саратовской области закрыли на карантин до конца недели

САРАТОВ , 20 марта. / ТАСС /. Все 60 школ Энгельсского района Саратовской области , а также учреждения дополнительного образования, закрыли на карантин по гриппу и ОРВИ до конца недели. Об этом во вторник сообщает пресс-служба района.

"В качестве мер по предупреждению заболеваемости гриппом и ОРВИ с 21 по 25 марта приостановлен учебный процесс в общеобразовательных учреждениях и учреждениях дополнительного образования детей Энгельсского муниципального района", — пояснили в пресс-службе администрации района.

Таким образом, учебный процесс приостановили почти на две недели, так как после окончания карантина школьники уйдут на каникулы. Ранее сообщалось, что по предписанию главного санитарного врача с 21 марта также закроют все школы города Саратов.