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Голодец: проект строительства одной из школ Самары будет типовым для России
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Голодец: проект строительства одной из школ Самары будет типовым для России 

РИА Новости 6 часов назад
Фото: РИА Новости
САМАРА, 20 мар — РИА Новости. Проект школы, построенной в микрорайоне «Южный город» в Самаре, станет типовым и будет взят за основу для создания общеобразовательных учреждений по всей стране, сообщила во вторник журналистам вице-премьер РФ Ольга Голодец.
"Настолько современный комплекс, мы его возьмем обязательно как типовой, и решения, которые здесь применены, будут обязательно распространены на всю Российскую Федерацию", — сказала Голодец по итогам своей рабочей поездки в Самару.
По ее словам, школа произвела на нее хорошее впечатление. «Я сегодня посетила, наверное, лучшее учебное заведение, лучшую школу, которую я видела, созданную в рамках программы, по которой создаются места для школьников и дошкольников», — отметила вице-премьер.
Школа в микрорайоне «Южный город» была открыта 1 сентября 2017 года. Сейчас в ней учится более 1,6 тысячи детей. Стоимость строительства школы с дооснащением составила более 1 миллиарда рублей. Большая часть средств была выделена из федерального бюджета по программе «Содействие созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях». В школе реализованы современные дизайнерские решения, она оснащена цифровым учебным оборудованием. Некоторые классы также имеют мобильную мебель, благодаря которой учебное пространство можно трансформировать в разные рабочие зоны.
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