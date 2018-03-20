Голодец: самая современная школа Самарской области станет типовой для всей страны

"Я сегодня посетила, наверно, лучшее учебное заведение, созданное в рамках программы. Это настолько современный комплекс, мы его обязательно возьмем как типовой, и решения, которые здесь применены, будут обязательно распространены на всю Российскую Федерацию", — сказала Голодец.

Как отметила вице-премьер, Самарская область показывает очень хорошие результаты в сфере образования и школы региона постоянно занимают достойные места в рейтинге лучших школ страны.

Школу в микрорайоне «Южный город» открыли 1 сентября 2017 года. Сейчас в ней учится более 1600 детей. Стоимость строительства с дооснащением составила более 1 млрд рублей. Большую часть средств выделили из федерального бюджета по программе «Содействие созданию в субъектах России новых мест в общеобразовательных организациях».

В школе реализовали современные дизайнерские решения, ее оснастили цифровым учебным оборудованием. Благодаря специальным решениям, учебное пространство в классах можно трансформировать в нескольких рабочих зон.