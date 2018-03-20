Минобрнауки учло замечания к законопроекту о науке

Минобрнауки учло большую часть замечаний к законопроекту о науке

"Учитывая социально-экономическую значимость законопроекта, министерством организовано широкое обсуждение — с сентября 2017 года этот закон был вывешен на сайте общественных обсуждений. Мы получили более 400 замечаний и предложений, и могу ответственно сказать, что подавляющее большинство замечаний и предложений учтено уже даже в той редакции, которую 20 февраля мы разослали в регионы и заинтересованные организации", — сказал Трубников. Большая часть замечаний и предложений к законопроекту о науке, разработчиком которого является Минобрнауки РФ , была учтена в ходе работы над документом, сообщил во вторник замминистра образования и науки РФ Григорий Трубников в ходе парламентских слушаний "О проекте федерального закона "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ".

Федеральный закон "О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ" должен заменить действующий базовый закон "О науке и государственной научно-технической политике". Разработчиком закона является Министерство образования и науки РФ. Первоначальный вариант документа вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали закон непроработанным. В настоящее время законопроект дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.