Минобрнауки РФ планирует в июне внести в правительство законопроект о научной деятельности

МОСКВА , 20 марта. / ТАСС /. Законопроект о научной и инновационной деятельности в России должен быть внесен на рассмотрение федерального правительства в июне. Об этом сообщил в ходе парламентских слушаний заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников.

Парламентские слушания на тему «О проекте федерального закона „О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации“ проходят 20 марта в Совете Федерации . Разработчиком документа является Минобрнауки РФ

»За два с небольшим года закон слушался на разных площадках, вызывал горячие споры. Надеюсь, что в ближайшее время с учетом поправок, доработок мы законопроект доработаем. И в июне сего года мы должны внести проект в правительство", — сказал Трубников.

Законопроект «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» должен заменить действующий базовый закон «О науке и государственной научно— технической политике». Первоначальный его вариант вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали документ «сырым». Сейчас он дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.