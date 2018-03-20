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Минобрнауки РФ планирует в июне внести в правительство законопроект о научной деятельности
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Минобрнауки РФ планирует в июне внести в правительство законопроект о научной деятельности 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Законопроект о научной и инновационной деятельности в России должен быть внесен на рассмотрение федерального правительства в июне. Об этом сообщил в ходе парламентских слушаний заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников.
Парламентские слушания на тему «О проекте федерального закона „О научной, научно-технической и инновационной деятельности в Российской Федерации“ проходят 20 марта в Совете Федерации. Разработчиком документа является Минобрнауки РФ.
»За два с небольшим года закон слушался на разных площадках, вызывал горячие споры. Надеюсь, что в ближайшее время с учетом поправок, доработок мы законопроект доработаем. И в июне сего года мы должны внести проект в правительство", — сказал Трубников.
Законопроект «О научной, научно-технической и инновационной деятельности в РФ» должен заменить действующий базовый закон «О науке и государственной научно— технической политике». Первоначальный его вариант вызвал бурную дискуссию среди ученых, которые назвали документ «сырым». Сейчас он дорабатывается с учетом мнения всех заинтересованных сторон.
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