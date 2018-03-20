В школе на Конёнкова пройдет интерактивное профориентационное занятие

В ближайшую среду, 21 марта, в актовом зале школьного отделения № 1 школы «Многопрофильный комплекс Бибирево» состоится интерактивное мероприятие при участии партнеров учреждения — группы компаний «Черкизово» . Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

-В программе мероприятия «День Черкизово в школе» предусмотрено знакомство с направлениями работы одной из ведущих российских группы кампаний в области мясоперерабатывающей промышленности, презентация лабораторного комплекса и новых возможностей для профессионального роста и профессионального самоопределения обучающихся школ, — рассказали в администрации школы.

Принять участие в профориентационном мероприятии могут учащиеся 9–11 классов и их родители.

Начало в 18.00 по адресу: улица Конёнкова, дом 8А. (ип)