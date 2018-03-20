Первые итоги проекта «Учебный день в музее» подведены в школе №1236

В образовательном проекте «Учебный день в музее», реализуемом совместно с сотрудниками Мемориального музея космонавтики, с декабря 2017 года по март 2018 года приняли участие 128 учащихся 9-х и 10-х классов школы № 1236. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Проект позволяет эффективно использовать ресурсы города для расширения образовательной среды и обеспечивает междисциплинарный подход. Учащиеся 9-х и 10-х классов в пространстве экспозиции музея изучают некоторые темы модулей программ по математике, физике и английскому языку, — пояснили в администрации.

Отмечается, что в рамках указанного периода для участников проекта провели урок по английскому языку «Утро космической эры», урок по физике «Реактивное движение» и урок математики «Лунное сафари». (то)