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Первые итоги проекта «Учебный день в музее» подведены в школе №1236
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Первые итоги проекта «Учебный день в музее» подведены в школе №1236 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В образовательном проекте «Учебный день в музее», реализуемом совместно с сотрудниками Мемориального музея космонавтики, с декабря 2017 года по март 2018 года приняли участие 128 учащихся 9-х и 10-х классов школы № 1236. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Проект позволяет эффективно использовать ресурсы города для расширения образовательной среды и обеспечивает междисциплинарный подход. Учащиеся 9-х и 10-х классов в пространстве экспозиции музея изучают некоторые темы модулей программ по математике, физике и английскому языку, — пояснили в администрации.
Отмечается, что в рамках указанного периода для участников проекта провели урок по английскому языку «Утро космической эры», урок по физике «Реактивное движение» и урок математики «Лунное сафари». (то)
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