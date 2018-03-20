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Четыре школы и три детских сада закрыты на карантин в Нижегородской области
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Четыре школы и три детских сада закрыты на карантин в Нижегородской области 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: В городе N
Об этом сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора по состоянию на 19 марта.
Образовательный процесс полностью приостановлен в четырех школах в городском округе города Выксы, Гагинском, Шатковском районах и Канавинском районе Нижнего Новгорода, а также в трех ДОУ в Богородском районе и в Сормовском районе столицы ПФО.
Кроме того, частично закрыты на карантин еще десять школ и 21 детский сад в Нижегородской области. Речь идет о 23 классах образовательных организаций в городском округ города Бор, в Автозоводском, Канавинском, Сормовском, Московском районах областного центра, а также о 26 группах ДОУ в Сергачском, Павловском, Богородском районах, городском округе города Дзержинска, Автозоводском, Канавинском, Московском, Ленинском, Советском районах Нижнего Новгорода.
Всего в регионе зарегистрировано 19 424 заболевших, из них у 16 человек стоит диагноз «грипп». В целом по области фиксируется снижение уровня заболеваемости ОРВИ.
Напомним, прокуратура выявила нарушения в организации питания в нижегородских школах.
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