Четыре школы и три детских сада закрыты на карантин в Нижегородской области

Об этом сообщает Управление ГОЧС Нижнего Новгорода со ссылкой на данные регионального Роспотребнадзора по состоянию на 19 марта.

Образовательный процесс полностью приостановлен в четырех школах в городском округе города Выксы, Гагинском, Шатковском районах и Канавинском районе Нижнего Новгорода, а также в трех ДОУ в Богородском районе и в Сормовском районе столицы ПФО.

Кроме того, частично закрыты на карантин еще десять школ и 21 детский сад в Нижегородской области . Речь идет о 23 классах образовательных организаций в городском округ города Бор, в Автозоводском, Канавинском, Сормовском, Московском районах областного центра, а также о 26 группах ДОУ в Сергачском, Павловском, Богородском районах, городском округе города Дзержинска , Автозоводском, Канавинском, Московском, Ленинском, Советском районах Нижнего Новгорода.

Всего в регионе зарегистрировано 19 424 заболевших, из них у 16 человек стоит диагноз «грипп». В целом по области фиксируется снижение уровня заболеваемости ОРВИ.