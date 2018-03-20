Приемная кампания в Физтех‐лицей имени П. Л. Капицы стартует 25 марта

Набор в 8‐11 классы областной школы‐интерната имени П. Л. Капицы в Долгопрудном стартует 25 марта 2018 года.

Прием в Физтех-лицей

на 2018/19 учебный год в 8,9,10,11 классы ведется по следующим профилям:

физико-математический

физико-химический

информационно — технологический;

химико-биологический

Школа-интернат

два раза возглавила рейтинг 100 лучших образовательных учреждений Подмосковья , составленный Министерством образования Московской области. Лицей также входит в ведущие рейтинги разных лет: «

Топ-500 лучших школ России », рейтинг агентства

РАЭКС-Аналитика

«200 лучших школ России»,

топ-50 школ по конкурентоспособности выпускников.

Физтех-лицей

П. Л. Капицы

— обладатель диплома победителя областного конкурса образовательных учреждений в номинации «Лучшая школа по качеству образования».

Обучение в школе-интернате