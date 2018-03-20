Приемная кампания в Физтех‐лицей имени П. Л. Капицы стартует 25 марта 

Набор в 8‐11 классы областной школы‐интерната имени П. Л. Капицы в Долгопрудном стартует 25 марта 2018 года.
Прием в Физтех-лицей
на 2018/19 учебный год в 8,9,10,11 классы ведется по следующим профилям:
физико-математический
физико-химический
информационно — технологический;
химико-биологический
Школа-интернат
два раза возглавила рейтинг 100 лучших образовательных учреждений Подмосковья, составленный Министерством образования Московской области. Лицей также входит в ведущие рейтинги разных лет: «
Топ-500 лучших школ России», рейтинг агентства
РАЭКС-Аналитика
«200 лучших школ России»,
топ-50 школ по конкурентоспособности выпускников.
Физтех-лицей
П. Л. Капицы
— обладатель диплома победителя областного конкурса образовательных учреждений в номинации «Лучшая школа по качеству образования».
Обучение в школе-интернате
ведется с участием преподавателей физтеха и высших учебных заведений Москвы. Лицейские программы по физике, математике, химии, иностранным языкам разработаны с ориентацией на вузовские требования, для старшеклассников введен курс физических основ нанотехнологии на базе МФТИ. Дополнительную информацию об условиях поступления можно получить на сайте лицея.