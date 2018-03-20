«Бермудский прямоугольник»: за какую парту нужно сесть, чтобы не спросили на уроке

Школьная аномалия была обнаружена во время использования в учебном процессе методики, которая была разработана специалистами Высшей школы экономики

Учителя гимназии №210, которая носит название «Корифей», открыли «бермудский прямоугольник», который поможет ученику «спрятаться» от преподавателя. Всегда считалось, что спастись от глаза учителя можно только «на камчатке» — за последние парты обычно садились двоечники. Последние научные исследования, которые были проведены в «Корифее», опровергают эту теорию.

Школьная аномалия была обнаружена во время использования в учебном процессе методики, которая была разработана специалистами Высшей школы экономики. Суть ее заключается в том, что учителя приходят на уроки друг друга и наблюдают за ходом занятия по специальной схеме. В том числе они смотрят и то, как распределяется внимание учителя между учениками.

«Я сижу на уроке у коллеги, передо мной план класса, и я галочкой отмечаю каждое обращение учителя к ученику. В итоге вырисовывается схема: у кого из учеников получилось больше галочек, к тем учитель чаще обращался. Цель взаимных посещений — сделать так, чтобы учитель обратил внимание на зоны, которые выпадают из его поля зрения, чтобы внимание учителя было распределено равномерно», — рассказал учитель английского языка Артем Мамылин, сообщает сайт « Комсомольской правды ».

Также учителя гимназии пришли к выводу, что в классе, где столы стоят в четыре ряда по четыре парты меньше всего спрашивают учеников, которые сидят на второй и третьей партах второго, третьего и четвертого рядов.

«Выяснилось, что и в других помещениях именно на учеников, которые сидят за этими партами, учителя обращают меньше всего внимания. Причем, уроки могут быть разными, учителя разными, аудитории различными, а правило «Бермудского прямоугольника» все равно действует!» — сказал учитель английского языка.

«Даже если парты расставлены по-другому — все равно почти в центре, но со смещение от окна на один ряд существует особая зона», — добавил он.

Одна из версий, выдвинутая в «Корифее», состоит в том, что немногие учителя следят за распределением ученической активности во время урока. За первыми партами обычно сидят отличники. И взгляд учителя, будто проскакивает между ними. Получается, что перед ним весь урок лица тех, кто сидит за вторыми и третьими партами. Поэтому учителю кажется, что этих учеников уже спрашивали потому, что они примелькались.

Данное открытие прокомментировала ведущий сотрудник Института образования ВШЭ Марина Пинская.

«Возможно, существование «бермудского прямоугольника» обусловлено тем, что учитель не обращает внимания на детей, которые, по его мнению, не ответят. И он не хочет на них тратить время», — высказала свое мнение она.