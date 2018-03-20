В Отрадном прошел общественный смотр знаний по русскому языку

В девятых классах, которые учатся в здании школы № 962 по адресу улица Каргопольская дом 13, корпус 2 прошёл общественный смотр знаний по русскому языку. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, главной задачей мероприятия стала проверка готовности учащихся к экзамену в формате ОГЭ.

-Тестовые задания позволили выявить типичные ошибки, которые допускают ученики. Форма проведения смотра знаний способствовала объективному анализу проведённой работы, — пояснили в администрации школы.

Экспертами смотра выступили ученики 10 и 11 классов. Они проверяли практическую и теоретическую часть работы каждого ученика индивидуально. Таким образом, они смогли не только оценить знания девятиклассников, но и закрепить свои. (ип)