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В Отрадном прошел общественный смотр знаний по русскому языку
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В Отрадном прошел общественный смотр знаний по русскому языку 

Управа района Отрадное 1 час назад
Фото: Управа района Отрадное
В девятых классах, которые учатся в здании школы № 962 по адресу улица Каргопольская дом 13, корпус 2 прошёл общественный смотр знаний по русскому языку. Как сообщили в администрации образовательного учреждения, главной задачей мероприятия стала проверка готовности учащихся к экзамену в формате ОГЭ.
-Тестовые задания позволили выявить типичные ошибки, которые допускают ученики. Форма проведения смотра знаний способствовала объективному анализу проведённой работы, — пояснили в администрации школы.
Экспертами смотра выступили ученики 10 и 11 классов. Они проверяли практическую и теоретическую часть работы каждого ученика индивидуально. Таким образом, они смогли не только оценить знания девятиклассников, но и закрепить свои. (ип)
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