Несколько человек получили ранения в результате стрельбы в американской школе

Инцидент произошел в школе Great Mills High School округа Сент-Мэрис в штате Мэриленд, сообщает NBC со ссылкой на офис местного шерифа.

Офис шерифа уже призвал родителей школьников не приезжать в школу в связи с инцидентом, а прибыть в школу по соседству для получения оперативной информации.

Школа в настоящее время закрыта, правоохранительные органы взяли ситуацию под контроль.

Издание The Sun отмечает, что, по неподтвержденным данным, в результате стрельбы мог погибнуть один человек. Об этом рассказал пользователь Twitter, который представился как один из учеников школы.

14 февраля один из бывших учеников школы Majory Stoneman Douglas городе Парклэенд во Флориде открыл стрельбу в своем бывшем учебном заведении. В результате стрельбы погибло 17 человек.

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