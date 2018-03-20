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В лицей района Печатники приехала делегация из Франции
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В лицей района Печатники приехала делегация из Франции 

Управа района Печатники города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Печатники города Москвы
В рамках молодежного профессионального обмена между Московским образовательным комплексом им. Талалихина и профессиональным лицеем гостиничного и ресторанного сервиса, хлебобулочного и кондитерского производства имени Жоржа Батиста (г. Руан, Франция) при поддержке Министерства образования Франции в период с 5 по 17 марта Москву посетила группа французских студентов. Информация об этом появилась на официальном портале учреждения образования.
«Начало этому обмену положил перекрестный год Россия/Франция-2010. Молодые люди проходили практику на предприятии Волконского, который с 2010 г. является куратором единственного в России проекта обмена. Его цель — повысить квалификацию русских студентов и преподавателей, поднять престиж профессий пекаря и кондитера в России. Наши гости совершенствовали мастерство изготовления французских классических изделий, знакомились с технологией приготовления традиционных русских хлебобулочных изделий. Стажировку студенты проходили на предприятии «Торговый Дом „Волконский“», — говорится в сообщении.
В рамках деловой программы французские студенты побывали в посольстве Франции, отеле «Ритц-Карлтон Москва» и на 24-ой международной специализированной выставке для хлебопекарного и кондитерского рынка «MODERN BAKERY MOSCOW-2018». (то)
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