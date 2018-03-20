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Ученицы школы №1631 в Дмитровском приняли участие в «Симоновских чтениях»
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Ученицы школы №1631 в Дмитровском приняли участие в «Симоновских чтениях» 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Ученицы 8 «Б», 9 «Б» и 9 «В» классов школы № 1631, которая находится в Дмитровском районе, приняли участие в городском туре конкурса «Симоновские чтения». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В данный момент мы ждем результатов городского конкурсного тура, — рассказал представитель администрации. — Мы уверены, что выступления наших девочек с произведениями великих мастеров слова будут высоко оценены.
Напомним, школа № 1631 находится по адресу Дмитровское шоссе, д. 137а. (мю)
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