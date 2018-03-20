Ученицы школы №1631 в Дмитровском приняли участие в «Симоновских чтениях»

Ученицы 8 «Б», 9 «Б» и 9 «В» классов школы № 1631, которая находится в Дмитровском районе, приняли участие в городском туре конкурса «Симоновские чтения». Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— В данный момент мы ждем результатов городского конкурсного тура, — рассказал представитель администрации. — Мы уверены, что выступления наших девочек с произведениями великих мастеров слова будут высоко оценены.

Напомним, школа № 1631 находится по адресу Дмитровское шоссе, д. 137а. (мю)