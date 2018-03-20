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Студенты колледжа на Большой Новодмитровской приняли участие в форуме «Активное долголетие Москвы 2018»
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Студенты колледжа на Большой Новодмитровской приняли участие в форуме «Активное долголетие Москвы 2018» 

Управа Бутырского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
Международный форум «Активное долголетие Москвы 2018» состоялся на минувшей неделе в столице. В мероприятии приняли участие студенты колледжа № 16 по подготовке социальных работников.
— Студенты и сотрудники колледжа посетили форум и смогли услышать представителей правительства, российских и зарубежных экспертов, а также узнать о существующих проектах и программах по активному образу жизни среди людей старшего поколения, — сообщили в администрации образовательного учреждения.
Напомним, колледж № 16 по подготовке социальных работников находится по адресу: ул. Большая Новодмитровская, д. 63. (ак)
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