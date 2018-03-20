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Школьников Ленобласти не отпустят на каникулы раньше срока
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Школьников Ленобласти не отпустят на каникулы раньше срока 

Ivyborg.ru 2 часа назад
Школы Ленинградской области не отпустят учеников отдыхать раньше 24 марта — официального начала каникул. Об этом сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов
По статистике регионального Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти находится ниже порогового значения на 47,6%.
Ранее школы Петербурга с 21 марта досрочно закрылись на каникулы в связи с подъёмом заболеваемости гриппом и вирусными инфекциями. Накануне главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова заявила, что эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге превышен на 63,5%.
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