Школьников Ленобласти не отпустят на каникулы раньше срока 

Школы Ленинградской области не отпустят учеников отдыхать раньше 24 марта — официального начала каникул. Об этом сообщил председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов
По статистике регионального Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в Ленобласти находится ниже порогового значения на 47,6%.
Ранее школы Петербурга с 21 марта досрочно закрылись на каникулы в связи с подъёмом заболеваемости гриппом и вирусными инфекциями. Накануне главный санитарный врач Петербурга Наталья Башкетова заявила, что эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Петербурге превышен на 63,5%.