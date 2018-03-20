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«Справились быстро». Воронежские школьники написали проверочную работу по иностранным языкам
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«Справились быстро». Воронежские школьники написали проверочную работу по иностранным языкам 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
11-классники по всей стране сегодня написали первую в этом году всероссийскую проверочную работу.
Это не подготовка к ЕГЭ и не итоговая контрольная. Такие работы пишут по тем предметам, которые для поступления в вузы не понадобятся. Исключительно для проверки знаний. Иностранный язык, история, география, химия, физика и биология. Сегодня в этом классе говорят только на английском языке. За час школьникам надо выполнить 18 заданий. Одно из самых сложных — аудирование. Чтобы на слух перевести текст и выполнить задания, прослушивают его два раза. Что будет на экзамене, заранее не знают. Поэтому готовятся максимально разнообразно. Такие испытания проходят не по профилю. Здесь те, кто не выбрал иностранный язык в виде ЕГЭ. — Ученики в 11 классе обращают своё внимание только на те предметы, которые им нужны для поступления. А остальные предметы изучают постольку поскольку. И чтобы опровергнуть это мнение, чтобы показать, что дети хорошо учат предметы, которые они выбирают, но и все остальные, введена вот эта всероссийская проверочная работа, — пояснила заместитель директора школы №88 Эльвира Готовцева. Все задания — базового уровня, здесь нет, как в ЕГЭ, разделения по сложности. После проверочной работы 11-классники признаются — справились быстро, многим даже не понадобился отведённый на неё час. — Это был диалог про музеи — кто любит музеи, кто не любит. Между мальчиком и девочкой. Как всегда, в принципе, и у нас на уроках происходит, — ученица 11 класса Елена Орлова. Настя, например, собирается учиться на экономиста. Английский для поступления ей не нужен, поэтому дополнительно его не изучает. А чтобы сдать экзамен, хватило школьных знаний. — Один текст был, география и погода. И там было про климатические зоны и не понятно было куда его. Но нормально. А дальше всё легко. Изменить форму слова легко было, это на базе всё, что мы проходили в 7 классе, — рассказала ученица 11 класса Анастасия Новичихина. Помимо выпускников всероссийскую проверочную работу в этом году напишут ещё 4, 5 и 6 классы. Педагоги поясняют — это испытание вовсе не обязательное, учебное заведение от него может отказаться. Такая оценка знаний по всей стране — пока эксперимент. Свой результат эти школьники узнают в ближайшие дни, но только для ознакомления. Полученные ими баллы на успеваемости не отразятся. Светлана Неклюдова, Юрий Вахтин
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