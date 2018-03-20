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Важно для всех 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
На традиционной встрече министра образования столицы Исаака Калины с учителями в прямом эфире Московского образовательного телеканала в рамках проекта «Вопросы, важные для всех» в топ-3 попали такие темы: планируется ли сокращение летних каникул; считаете ли вы правильным «поворачивать» школьные предметы в сторону патриотизма и какими будут образовательные результаты в 2030 году.
Исаак Калина отметил, что каникулы — это большая радость и для ученика, и для учителя. И никто не хочет лишать их этой радости.
К тому же количество учебных часов на каждой ступени образования определяется федеральными документами.
— Другое дело, что сами ребята высказываются за то, чтобы проводить каникулы с пользой, — сказал министр. — Уже несколько лет учебные заведения проводят в июне летние лагеря для ребят, организуя дополнительные занятия по разным направлениям.
Что касается предметов, которые можно было бы «повернуть» в сторону воспитания чувства патриотизма, глава Департамента образования считает: это чувство складывается из желания и умения быть полезным своей Родине.
— Росту желания способствуют такие предметы, как история, литература, география, история разных предметов, например история физики, химии. А умение быть полезным формируется при изучении предметов естественнонаучного цикла. Ведь большая часть того, чем гордится страна, создана представителями этих дисциплин. Но решающую роль в воспитании у ученика чувства патриотизма играет учитель, — сказал он.
Будущее столичной системы образования, по мнению министра, связано с повышением доверия общества к тому, какие знания получает ребенок в учебных заведениях.
— Я не уверен, что в 2030 году кто-нибудь будет с ученика требовать единственный четкий результат. Вся одноразовая проверка результата связана, к сожалению, с недоверием к одиннадцати годам учебной жизни школьников, — говорит министр. — Современные информационные технологии позволяют видеть учебные достижения ребенка на протяжении всех лет его жизни в детском саду и в школе. Надеюсь, что к 2030 году умения школьников читать, писать, считать сохранятся. И дополнятся умениями интегрировать знания из различных предметных областей для решения реальных жизненных задач, а также умением делать осознанный жизненный выбор.
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