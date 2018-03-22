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«Вечер романса» прошел в школе искусств Лианозова
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«Вечер романса» прошел в школе искусств Лианозова 

Управа района Лианозово 22 марта 2018
Фото: Управа района Лианозово
В четверг, 15 марта, в детской школе искусств имени Калинникова на Абрамцевской улице прошел концерт «Вечер романса». Как отмечается на сайте учреждения, ведущая рассказала слушателям об истории возникновения романса и других музыкальных жанрах, близких к нему.
«В концерте приняли участие учащиеся и преподаватели разных отделов школы с сольными выступлениями и в составе различных ансамблей, прозвучали произведения для голоса, скрипки, виолончели, гуслей, арфы, домры, гитары, фортепиано, аккордеона и флейты», — говорится в сообщении.
Напомним, детская школа искусств имени Калинникова находится по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. (то)
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