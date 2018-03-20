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Ансамбли школы искусств имени Калинникова дадут концерт для жителей Лианозова
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Ансамбли школы искусств имени Калинникова дадут концерт для жителей Лианозова 

Управа района Лианозово 3 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Вечер ансамблевой музыки состоится 21 марта в детской школе искусств имени Калинникова, расположенной на территории района Лианозово. Об этом сообщила заместитель директора учреждения Ирина Таран.
— Коллективы, занимающиеся в нашей школе, исполнят произведения великих композиторов-классиков, фольклорные композиции и не только. Репертуар разнообразен, как и сами ансамбли, — отметила Ирина Таран.
Мероприятие состоится в малом концертном зале школы имени Калинникова по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Начало в 17.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. (то)
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