Ансамбли школы искусств имени Калинникова дадут концерт для жителей Лианозова

Вечер ансамблевой музыки состоится 21 марта в детской школе искусств имени Калинникова, расположенной на территории района Лианозово. Об этом сообщила заместитель директора учреждения Ирина Таран.

— Коллективы, занимающиеся в нашей школе, исполнят произведения великих композиторов-классиков, фольклорные композиции и не только. Репертуар разнообразен, как и сами ансамбли, — отметила Ирина Таран.

Мероприятие состоится в малом концертном зале школы имени Калинникова по адресу: ул. Абрамцевская, д. 8Б. Начало в 17.00. Вход свободный, без предварительной регистрации. (то)