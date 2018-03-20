НГТУ остался без аккредитации по девяти направлениям: студенты не получат дипломы

Рособрнадзор оставил без аккредитации 9 направлений, по которым Новосибирский государственный технический университет обучает студентов.

«Это была стандартная процедура аккредитации университета, и на сегодняшний день отказано в аккредитации по девяти направлениям: «Экономическая безопасность», «Экономика» (аспирантура), «Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Сервис» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), «Реклама и связи с общественностью» (бакалавриат), «Журналистика» (бакалавриат)», — рассказал корреспонденту НГС проректор по учебной работе НГТУ Сергей Брованов.

Брованов пояснил, что теперь НГТУ не вправе выдавать выпускникам дипломы по этим направления.

«Законом предусмотрена процедура, которая предусматривает возможности перевода студентов — им будут предложены вузы, варианты вузов, где они смогут продолжить обучение по тем направлениям, по которым они обучались у нас», — объяснил Брованов.

Он добавил, что сейчас вуз готовит предложения, по которому студенты смогут перевестись в другое учебное заведение.

Проректор НГТУ отметил, что, несмотря на отсутствие аккредитации, вуз может продолжать обучение студентов по этим направлением и даже набирать новых студентов. Обучение на всех неаккредитованных специальностях платное. Через год вуз имеет право снова подать заявление на аккредитацию.

Уточнить число студентов на указанных направлениях Брованов затруднился.

На сайте Рособрнадзора опубликовано заключение от 19 марта — в документе указаны причины, по котором вуза лишили аккредитации по каждому из направлений.

«Итоговая государственная аттестация в общей характеристике образовательной программы высшего образования по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Уголовное право и уголовный процесс» не формирует профессиональную компетенцию», — указывается один из выводов в заключении ведомства.

Среди других причин, например, для направления «Сервис» указано: «В структуру учебного плана Блока 2 „Практики“ не входит учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, в типы производственной практики не входит научно-исследовательская работа в соответствии с видом профессиональной деятельности, на который ориентирована программа бакалавриата».

«При проведении аккредитационной экспертизы выявлены несоответствия содержания и качества подготовки обучающихся в организации:дисциплины вариативной части программы бакалавриата «Всемирная история», «Концепция современного естествознания» не формируют профессиональные компетенции, соответствующие виду профессиональной деятельности, на который ориентирована образовательная программа, и не определяют направленность (профиль) программы бакалавриата», — говорится в заключении к направлению «Реклама и связи с общественностью».

В начале этого учебного года другой новосибирский вуз СибГУТИ лишился аккредитации по трём направлениям — студенты узнали об этом накануне 1 сентября.