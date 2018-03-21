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Деньги вместо диплома: НГТУ возместит часть затрат студентам специальностей без аккредитации
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Деньги вместо диплома: НГТУ возместит часть затрат студентам специальностей без аккредитации 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Студенты Новосибирского государственного технического университета, который лишился аккредитации по девяти направлениям, смогут частично вернуть деньги за занятия.
«Договор предусматривает возможность вернуть средства за обучения — это те средства, которые были оплачены и на которые не будут оказаны услуги. Например, студент заплатил за 2018 год, из 2018 года он отучился три месяца, потом понял, что в связи с этими изменениями он дальше учится не будет. Те деньги, которые он платил до конца года ему будут возвращены — за неиспользованное время обучения, за недослушанные часы», — рассказал пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Накануне проректор НГТУ по учебной работе Сергей Брованов сообщил, что вуз лишился аккредитации по 9 направлениям: «Экономическая безопасность», «Экономика» (аспирантура), «Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Сервис» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), «Реклама и связь с общественностью» (бакалавриат), «Журналистика» (бакалавриат).
В этом году студенты НГТУ смогут получить диплом государственного образца по этим направлениям, но только если переведутся в другой вуз, у которого аккредитация по этим специальностям есть.
«Сейчас идут встречи у деканов и у завкафедр с родителями и индивидуально решают. Я знаю, что студенты направления «Журналистика» в основном настроены остаться учиться в университете. Студенты направления «Связи с общественностью» тоже в основном настроены остаться. Для кого-то важен диплом государственного образца, для кого-то не важен диплом государственного образца, для него важнее портфолио, рекомендации преподавателей-практиков, у которых он учился. Для кого-то достаточно бренда НГТУ, потому что для многих преподавателей — это бренд, они не смотрят на образец диплома», — уточнил Юрий Лобанов.
Несмотря на то, что вуз лишился аккредитации по этим направлениям и не сможет в этом году выдать дипломы государственного образца, НГТУ по-прежнему может обучать студентов на этих направлениях. По указанным направлениям вуз может выдавать собственные дипломы, если студенты решат не переводиться. В следующем году вуз снова пройдёт аккредитацию по этим направлениям. Если Рособорнадзор решит её выдать, то выпускники следующего года смогут получить дипломы государственного образца, добавил представитель НГТУ.
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