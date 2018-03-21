Деньги вместо диплома: НГТУ возместит часть затрат студентам специальностей без аккредитации 

Студенты Новосибирского государственного технического университета, который лишился аккредитации по девяти направлениям, смогут частично вернуть деньги за занятия.
«Договор предусматривает возможность вернуть средства за обучения — это те средства, которые были оплачены и на которые не будут оказаны услуги. Например, студент заплатил за 2018 год, из 2018 года он отучился три месяца, потом понял, что в связи с этими изменениями он дальше учится не будет. Те деньги, которые он платил до конца года ему будут возвращены — за неиспользованное время обучения, за недослушанные часы», — рассказал пресс-секретарь НГТУ Юрий Лобанов.
Накануне проректор НГТУ по учебной работе Сергей Брованов сообщил, что вуз лишился аккредитации по 9 направлениям: «Экономическая безопасность», «Экономика» (аспирантура), «Юриспруденция» (бакалавриат, магистратура, аспирантура), «Сервис» (бакалавриат), «Туризм» (бакалавриат), «Реклама и связь с общественностью» (бакалавриат), «Журналистика» (бакалавриат).
В этом году студенты НГТУ смогут получить диплом государственного образца по этим направлениям, но только если переведутся в другой вуз, у которого аккредитация по этим специальностям есть.
«Сейчас идут встречи у деканов и у завкафедр с родителями и индивидуально решают. Я знаю, что студенты направления «Журналистика» в основном настроены остаться учиться в университете. Студенты направления «Связи с общественностью» тоже в основном настроены остаться. Для кого-то важен диплом государственного образца, для кого-то не важен диплом государственного образца, для него важнее портфолио, рекомендации преподавателей-практиков, у которых он учился. Для кого-то достаточно бренда НГТУ, потому что для многих преподавателей — это бренд, они не смотрят на образец диплома», — уточнил Юрий Лобанов.
Несмотря на то, что вуз лишился аккредитации по этим направлениям и не сможет в этом году выдать дипломы государственного образца, НГТУ по-прежнему может обучать студентов на этих направлениях. По указанным направлениям вуз может выдавать собственные дипломы, если студенты решат не переводиться. В следующем году вуз снова пройдёт аккредитацию по этим направлениям. Если Рособорнадзор решит её выдать, то выпускники следующего года смогут получить дипломы государственного образца, добавил представитель НГТУ.