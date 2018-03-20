Кроссворды по стереометрии составили в одной из школ района Кузьминки

Ученики 10-х классов «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» провели интеллектуальную игру — брейн-ринг по составлению кроссвордов по стереометрии. Мероприятие было проведено в рамках досуга, развлечения, самообразования и популяризации математики.

Ребята весело провели время и укрепили свои знания в области стереометрии, а затем проверили эрудицию 11 «Г» класса. Одиннадцатиклассникам пришлось хорошенько пораскинуть мозгами, но они справились.

Основная цель мероприятия — повторение основных понятий, изучаемых на уроках математики, расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу стереометрии старшей школы была выполнена. (вт)