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Кроссворды по стереометрии составили в одной из школ района Кузьминки
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Кроссворды по стереометрии составили в одной из школ района Кузьминки 

Управа района Кузьминки 3 часа назад
Фото: Управа района Кузьминки
Ученики 10-х классов «Школы на Юго-Востоке имени Маршала Чуйкова» провели интеллектуальную игру — брейн-ринг по составлению кроссвордов по стереометрии. Мероприятие было проведено в рамках досуга, развлечения, самообразования и популяризации математики.
Ребята весело провели время и укрепили свои знания в области стереометрии, а затем проверили эрудицию 11 «Г» класса. Одиннадцатиклассникам пришлось хорошенько пораскинуть мозгами, но они справились.
Основная цель мероприятия — повторение основных понятий, изучаемых на уроках математики, расширение и углубление знаний учащихся по программному материалу стереометрии старшей школы была выполнена. (вт)
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