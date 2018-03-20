В Госдуме поддержали требование учителей не утверждать новый стандарт для школьной программы литературы

«Я сам готов подписаться под этим письмом, потому что главные функции школы: первое — это в начальной школе научить детей читать, второе — привить интерес к литературе. А заставлять изучать что-то — это неправильно. Будут все пользоваться такими вещами, как краткое изложение, и большинство даже не поймут основную суть и позицию, тот смысл, который закладывал автор в свое произведение», — подчеркнул Б. Чернышов.

По словам депутата, если привить ребенку интерес к чтению, то он прочитает не 235 произведений, а 500-600 за пять лет. Также парламентарий отметил, что некоторые произведения являются сложными для их понимания школьниками 7-8 классов.

«С теми же «Бесами» Федора Достоевского — лучше это читать на 3-4 курсах университета, когда больше изучишь тот период, о котором писал Федор Михайлович. Это важно. Нужно немножко снизить нагрузку для школьников в этом отношении», — заключил Б. Чернышов.

Ранее СМИ сообщили, что учителя литературы в открытом письме обратились к министерству образования и науки РФ с требованием не утверждать новый образовательный стандарт, по которому школьникам за пять лет придется изучить 235 произведений. На сайте Гильдии словесников также уже начался сбор подписей под обращением.