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В Госдуме поддержали требование учителей не утверждать новый стандарт для школьной программы литературы
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В Госдуме поддержали требование учителей не утверждать новый стандарт для школьной программы литературы 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Депутат нижней палаты парламента от ЛДПР, заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал учителей, преподавателей вузов и методистов с их требованием к министерству образования и науки РФ не утверждать новый образовательный стандарт для школьной программы литературы, по которому ученикам за пять лет придется изучить 235 произведений. Такое мнение он высказал Агентству городских новостей «Москва».
«Я сам готов подписаться под этим письмом, потому что главные функции школы: первое — это в начальной школе научить детей читать, второе — привить интерес к литературе. А заставлять изучать что-то — это неправильно. Будут все пользоваться такими вещами, как краткое изложение, и большинство даже не поймут основную суть и позицию, тот смысл, который закладывал автор в свое произведение», — подчеркнул Б. Чернышов.
По словам депутата, если привить ребенку интерес к чтению, то он прочитает не 235 произведений, а 500-600 за пять лет. Также парламентарий отметил, что некоторые произведения являются сложными для их понимания школьниками 7-8 классов.
«С теми же «Бесами» Федора Достоевского — лучше это читать на 3-4 курсах университета, когда больше изучишь тот период, о котором писал Федор Михайлович. Это важно. Нужно немножко снизить нагрузку для школьников в этом отношении», — заключил Б. Чернышов.
Ранее СМИ сообщили, что учителя литературы в открытом письме обратились к министерству образования и науки РФ с требованием не утверждать новый образовательный стандарт, по которому школьникам за пять лет придется изучить 235 произведений. На сайте Гильдии словесников также уже начался сбор подписей под обращением.
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