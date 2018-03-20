Проходные баллы в вузах Нижнего Новгорода

Учащиеся 11-х классов уже вовсю готовятся к предстоящему ЕГЭ. Только набрав высокие результаты, абитуриенты смогут претендовать на бюджетное место. Причем проходные баллы Нижнего Новгорода порой не сильно отличаются от проходных баллов столичных вузов.

Однако каждый год эти цифры разные. Например, чтобы обучаться на очном отделении экономического факультета ННГУ по специальности «Экономика и управление» в 2009 году необходимо было набрать 203 балла. В 2013 году проходной балл вырос до 242.

Минимальный проходной балл на бюджет в 2017 году в Нижнем Новгороде составил 160 — 170 баллов в зависимости от вуза и специальности. Верхний предел достигал 250 — 270 баллов. При этом в одном из лучших вузов страны — МГУ имени Ломоносова , средний суммарный проходной балл на бюджет составил 265 (по данным рейтингового агентства RAEX).

Поступить в вуз можно и на платной основе, набрав меньший проходной балл. Но стоимость обучения постоянно растет, и родителям, конечно же, хочется, чтобы ребенок учился бесплатно. Например, стоимость обучения по специальности «Менеджмент» в Нижнем Новгороде в 2017 году составила от 54 тысяч до 112 тысяч рублей в год. А если поступить на бюджет, набрав от 205 до 222 баллов, то за годы своего обучения можно сэкономить до 500 тысяч рублей.

Величина проходного балла на бюджет определяется ежегодно по итогам приемной кампании и формируется в зависимости от нескольких показателей. В частности:

— количества бюджетных мест на конкретном направлении, специальности;

— количества абитуриентов, подавших заявления на данное направление, специальность;

— результатов ЕГЭ, которые продемонстрировали кандидаты на бюджет.

Проходной балл — это минимальный результат ЕГЭ, необходимый для поступления в вуз на бюджетное отделение. Чем более востребованной является специальность, тем выше проходной балл на бюджет.

Дополнительными конкурентными преимуществами будущих студентов являются результаты творческих испытаний и личные ученические заслуги.

Проходные баллы 2018 года еще не определены. В качестве ориентира университеты предлагают абитуриентам проходные баллы Нижнего Новгорода, набранные абитуриентами на разных специальностях в прошлом году.

Эти цифры нельзя воспринимать как цель, поскольку год от года ситуация может сильно меняться. Например, государство поддерживает определенные виды специальностей, и в вузах появляется дополнительное количество мест на «гособеспечении». В общем, правило успешного поступления на бюджет одно: стараться достигнуть максимума, стать лучшим из лучших.

Но если вы не уверены, что на ЕГЭ вы набрали достаточное количество баллов, то вы можете пересдать один из обязательных экзаменов летом — осенью того же года.