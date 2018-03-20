Одна из школ Хорошевки присоединилась к проекту «Активное долголетие»

Школа № 1409 присоединилась к пилотному проекту «Активное долголетие». На базе образовательного учреждения для жителей старшего поколения сформируют группы по двум направлениям: информационные технологии и пение.

Программа обучения курса «Информационные технологии» включает в себя обучение основам работы на компьютере, работе с программами MS Office (Word, Excel, PowerPoint). На курсе «Пение» программой предусматривается большой объем работы над концертными номерами, где особое внимание уделяется работе над художественным образом и законченностью произведения.

Занятия будут проводиться по адресу: Ходынский бульвар, д. 7.

Телефоны для записи и справок: 8 (499) 195-02-89 и 8 (499) 195-87-32. (то)