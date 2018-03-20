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Лекция о проблеме неинфекционных заболеваний состоялась в школе №1367 в Текстильщиках
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Лекция о проблеме неинфекционных заболеваний состоялась в школе №1367 в Текстильщиках 

Управа района Текстильщики 3 часа назад
Фото: Управа района Текстильщики
Лекция с участием специалистов диагностического центра №3, посвященная профилактике неинфекционных заболеваний, состоялась в корпусе №1 школы №1367 на улице Васильцовский Стан. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.
— На мероприятии была представлена структурированная информация о методах снижения рисков развития неинфекционных заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов, методах диагностики и лечения, основных услугах городских медицинских организаций по профилактике неинфекционных заболеваний, — сообщил представитель школы.
Добавим, что корпус №1 школы №1367 находится по адресу улица Васильцовский Стан, 6. (мю)
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