Лекция о проблеме неинфекционных заболеваний состоялась в школе №1367 в Текстильщиках

Лекция с участием специалистов диагностического центра №3, посвященная профилактике неинфекционных заболеваний, состоялась в корпусе №1 школы №1367 на улице Васильцовский Стан. Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— На мероприятии была представлена структурированная информация о методах снижения рисков развития неинфекционных заболеваний, в том числе инсультов и инфарктов, методах диагностики и лечения, основных услугах городских медицинских организаций по профилактике неинфекционных заболеваний, — сообщил представитель школы.

Добавим, что корпус №1 школы №1367 находится по адресу улица Васильцовский Стан, 6. (мю)