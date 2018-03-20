На Урале появится первая в России лаборатория по обучению наставников для одаренных детей

ЕКАТЕРИНБУРГ , 20 марта. /ТАСС/. Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр „Золотое сечение“ совместно с Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ) и Уральским государственным педагогическим университетом (УрГПУ) договорились о создании лаборатории по обучению наставников для работы с талантливыми детьми. Новый проект не имеет аналогов в российских регионах, сообщила во вторник журналистам директор Фонда Елена Короткова

»Движение наставничества приобретает сегодня очень большое значение, потому что работа с детьми, которые имеют огромные потенциальные возможности, требует особого подхода, … сегодня мы приняли решение с нашими коллегами об открытии лаборатории наставничества. Это лаборатория, потому что предстоит изучить многое, чтобы сформировать современный образ наставника", — сказала она на пресс— конференции в Уральском региональном информационном центре ТАСС.

По ее словам, УрГЭУ и УрГПУ уже сформировали две 16-часовые программы по подготовке наставников. «В конце марта мы открываем смену, посвященную цифровой экономике, и среди кураторов проектов, которые будут делать наши дети в области информатики, программирования, будут молодые инженеры, и эта ситуация, конечно, требует подготовки этих специалистов. Уже есть некоторые практические наработки со стороны вузов, и самые лучшие практики мы, безусловно, объединим», — отметила Короткова.

Для реализации проекта подписано соглашение о сетевом взаимодействии по созданию лаборатории наставничества.