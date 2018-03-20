Учителя математики и русского языка Вологды споют арии

Свои певческие таланты проявят педагоги общеобразовательных учреждений на IV Вокальном конкурсе «Звуки души». Он состоится 23 марта в школе № 26.

Учителя математики, русского языка, начальных классов, изобразительного искусства, химии и физики вместе со своими учениками исполнят арии, дуэты и хоры из известных опер, оперетт и мюзиклов. Конкурс пройдет по четырем номинациям: «Солист», «Дуэт», «Ансамбль» и «Дуэт учитель-ученик». Начало творческого состязания в 15 часов.

На участие в конкурсе, который организовала СОШ № 26, заявились порядка 70 человек из школ №№ 8, 9, 13, 16, 26, 35, 36, 39, 41. Всех участников жду призы от спонсоров.