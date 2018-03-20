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Екатеринбургских студентов решили не сталкивать с волонтерами ЧМ-2018
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Екатеринбургских студентов решили не сталкивать с волонтерами ЧМ-2018 

Уралинформбюро 4 часа назад
Фото: Уралинформбюро
Вопрос об их выселении не стоит.
Студентов Уральского медуниверситета и Уральского института связи не будут выселять из общежитий на время матчей Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом 20 марта на очередном заседании Екатеринбургской гордумы сообщила председатель городского комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий Анна Байчибаева.
Стоит напомнить, что ранее в СМИ прошла информация о планах ряда вузов провести в мае досрочную сдачу экзаменов и защиту дипломов, а в июне выселить студентов из общежитий. Впрочем, официального подтверждения эти слухи не нашли.
Однако в январе "Уралинформбюро" стало известно, что из-за ЧМ-2018 произойдет сокращение зимних каникул в Уральском государственном медуниверситете, а также поменяются сроки летней сессии и каникул — студенты раньше уйдут на отдых летом.
Ранее министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в общежития при вузах вместо студентов заселят сотрудников правоохранительных органов, которые будут обеспечивать безопасность на чемпионате.
Отвечая на вопрос депутатов, могут ли студентов во время мундиаля в Екатеринбурге «попросить на выход», Анна Байчибаева назвала это «слишком громким заявлением». По ее словам, изначально речь шла только о выделении дополнительных мест для полицейских.
"Действительно, в течение года шли переговоры о возможностях размещения этого контингента — частично в гостиницах, частично в общежитиях, — признала она. — Но переговоры с вузами о передвижке сроков сессии велись не из-за полицейских, а из-за волонтеров. Мы просили руководство медуниверситета сдвинуть сессию, чтобы клиентские группы во время игр Чемпионата не пересекались со студентами. Но о выселении из общежитий нкаких рекомендаций (со стороны мэрии — прим. ред.) не было".
Следует отметить, что на период ЧМ-2018 в Екатеринбурге «подвинут» не только вузовские экзамены, но и выпускные в школах. По словам Анны Байчибаевой, гулянья выпускников и болельщиков не должны пересекаться территориально — это может привести к «некомфортной ситуации».
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