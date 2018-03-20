Все школы Саратова закрылись на карантин до конца недели

САРАТОВ , 20 марта. / ТАСС /. Порядка 100 школ города, а также все учреждения дополнительного образования Саратова закрылись на карантин по гриппу и ОРВИ до конца недели. После этого школьники уйдут на каникулы и, таким образом, учебный процесс приостанавливается почти на две недели, рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города.

"По предписанию главного санитарного врача города Саратова с 21 марта все школы, а их порядка 100, и все учреждения дополнительного образования приостанавливают занятия и закрываются на карантин. Затем, с 26 марта школьники уйдут на каникулы, которые будут длиться неделю", — сказала собеседница агентства.