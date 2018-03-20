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Студенты ЮЗАО получили новый опыт
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Студенты ЮЗАО получили новый опыт 

Наш Теплый стан 4 часа назад
Фото: Наш Теплый стан
Студенты Колледжа вожатых образовательного учреждения «Воробьевы горы», обучающиеся по программе «Курс театрального мастерства» приняли активное участие в качестве волонтёров, на мероприятии, посвящённом выборам Президента РФ.
«Студенты», — сообщается на сайте учреждения — «одетые в костюмы героев сказок, зверей и скоморохов, провели массу увлекательных викторин, поиграли в подвижные игры с детьми и взрослыми, пришедшими в Московский Дворец пионеров отдать свои голоса за одного из кандидатов на пост главы государства». Также студенты послушали стихи и песни в исполнении юных гостей образовательного комплекса и порадовали каждого из них приятными подарками.
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