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Бутовчан вновь соберёт «Школа безопасности»
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Бутовчан вновь соберёт «Школа безопасности» 

Вестник Бутова 4 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Нынешнее занятие «Школы безопасности» пройдёт в среду, 20 марта. По традиции оно пройдёт в помещении ТЦСО «Бутово».
Мартовскую беседу в рамках «Школы безопасности» посвятят общественным пунктам охраны порядка (ОПОП). Название беседы — «Об основах работ общественных пунктов охраны».
Сведения об ОПОП и их функциях жители района получат из первых рук, — об общественных пунктах охраны порядка им расскажет председатель совета ОПОП Елена Жукова.
Занятие в «Школе безопасности» начнётся в 12.30  Все подробности, связанные с этим занятием, вы можете узнать по телефону: 8-495-716-36-36
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