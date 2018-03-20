Бутовчан вновь соберёт «Школа безопасности»

Нынешнее занятие «Школы безопасности» пройдёт в среду, 20 марта. По традиции оно пройдёт в помещении ТЦСО «Бутово».

Мартовскую беседу в рамках «Школы безопасности» посвятят общественным пунктам охраны порядка (ОПОП). Название беседы — «Об основах работ общественных пунктов охраны».

Сведения об ОПОП и их функциях жители района получат из первых рук, — об общественных пунктах охраны порядка им расскажет председатель совета ОПОП Елена Жукова

Занятие в «Школе безопасности» начнётся в 12.30 Все подробности, связанные с этим занятием, вы можете узнать по телефону: 8-495-716-36-36