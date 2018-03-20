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Дошколята из Коптева пообщались со старшими товарищами в режиме онлайн
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Дошколята из Коптева пообщались со старшими товарищами в режиме онлайн 

Управа района Коптево города Москвы 4 часа назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Ученики четвертых классов школы №1576 в Коптеве на прошлой неделе поучаствовали в телемосте с дошколятами. В режиме реального времени младшие товарищи смогли задать учащимся волнующие их вопросы.
— Ребята-дошкольники узнавали, добрые ли в школе учителя, много ли задают домашних заданий и какие уроки самые интересные и самые сложные, — отметил представитель образовательного учреждения.
Также малыши выяснили, кем хотят стать в будущем четвероклассники. На все вопросы школьники с удовольствием отвечали. (жм)
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