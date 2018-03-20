Дошколята из Коптева пообщались со старшими товарищами в режиме онлайн

Ученики четвертых классов школы №1576 в Коптеве на прошлой неделе поучаствовали в телемосте с дошколятами. В режиме реального времени младшие товарищи смогли задать учащимся волнующие их вопросы.

— Ребята-дошкольники узнавали, добрые ли в школе учителя, много ли задают домашних заданий и какие уроки самые интересные и самые сложные, — отметил представитель образовательного учреждения.

Также малыши выяснили, кем хотят стать в будущем четвероклассники. На все вопросы школьники с удовольствием отвечали. (жм)