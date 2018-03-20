В Министерстве образования отменили заседание Совета по стандартам по литературе после письма учителей

19 марта на странице руководителя кафедры словесности «Новой школы» Сергея Волкова появилась ссылка на открытое письмо, обращенное в Министерство образования и науки . Учителя литературы, методисты и вузовские преподаватели возмущались намерением министерства принять новые образовательные стандарты по литературе.

В новой программе по литературе 235 произведений, которые дети должны прочесть с 5 по 9 класс. Произведения строго привязаны к годам обучения. Новые стандарты по литературе предполагают также одинаковую для всей страны программу по литературе и полностью отказываются от вариативной части.

Специалисты считают, что новый стандарт:

грубо нарушает права детей, уже проучившихся по существующему стандарту до 6 класса; прочитать и обсудить на уроках все включённые в программу (часть нового стандарта) тексты вдумчиво и качественно невозможно; произведения жёстко прикреплены к классам, в которых они изучаются. Однако ученики и классы всегда разные, внутренний возраст ребенка зачастую не совпадает с номером класса. У учителя должна быть возможность переставлять произведения между классами, как предполагают существующий стандарт и примерная программа к нему.

Письмо подписали 300 учителей. После публикации документ начали активно обсуждать в интернете. А позже на странице преподавателя появилось дополнительная информация о том, что заседание отменили. Информационное агентство ТАСС газета «Коммерсант» и другие информационно-аналитические издания также подтверждают информацию о том, что заседание совета отменили.

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