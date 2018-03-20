Ирина Лукьянова: Введение «списка Васильевой» — жуткая архаика и профанация

Наутро после выборов стало известно, что Минобрнауки намерено-таки закрепить на уровне закона обязательный список художественных книг для школьников. Сообщество учителей-словесников, с которыми Минобрнауки не советовался, категорически против такого омертвления преподавания — о чем и было сказано в открытом письме.

Sobesednik.ru попросил объяснить ситуацию Ирину Лукьянову — преподавателя литературы и писателя:

— Разговоры о том, как преподавать литературу современным детям, для которых классика — нечто незнакомое и устаревшее, у которых разная скорость чтения, разный культурный бэкграунд, ведутся уже достаточно давно. Когда у нас были утверждены образовательные гостандарты — а они у нас находятся в статусе закона, — то общий список литературы оттуда был устранен. Именно потому, что очень уж у нас разный школьный контингент и этот список не дает никакой творческой свободы учителям и не позволяет учитывать особенности классов. То есть сейчас образовательный стандарт ставит требования только к результатам обучения.

Ирина Лукьянова // Фото: wikimedia.org | Общественное достояние

С одной стороны, такая образовательная свобода дала очень много тем учителям, кто в состоянии разрабатывать собственную программу или адаптировать примерную программу под возможности и нужды собственного класса. А с другой — такая свобода создавала проблему для тех учителей, которым надо «гнать по учебнику» и ни о чем не задумываться. С третьей — это предусматривало вариантность в подборе учебников, когда ты не обязан работать по единому для всей страны учебнику, например Коровина, потому что у тебя дети в состоянии обсуждать серьезные темы. В общем, у нас было хорошее разнообразие в учебниках литературы, и еще несколько учебников, получивших и апробацию, и сертификацию, готовились к печати — в частности, учебник Александра Архангельского.

Но понятно, что когда в стране закручиваются все гайки, то такой вольницы в преподавании литературы, которая была объявлена нашей цементирующей духовной скрепой и святыней, естественно, было никак невозможно допустить. В течение нескольких лет правительство и администрация президента усиленно работают над тем, чтобы эту вольницу ликвидировать. Очевидно, считая задачей литераторов воспитание патриотизма. Об этом можно много говорить — допустимо ли превращать преподавание литературы в курс прикладного патриотизма и как его вообще понимать.

В общем, министерству образования не нравятся существующие «либеральные» стандарты образования и оно их собирается «уточнить». То есть переписать. Внести туда пресловутый список, закрепить его там на уровне закона и навязать нашим детям безальтернативно. Меж тем литература преподается всего два часа в неделю и только в 9-м классе появляется третий. И если огромное количество трудных для чтения произведений станет обязательным, то их изучение сведется к поверхностному пробегу, к формальному заучиванию устоявшихся мнений о той или иной книге. Назвать это изучением литературы у меня язык не поворачивается.

Но министр образования [Ольга] Васильева занимает именно «скрепную» позицию: говорит о том, что количество учебников надо резко сократить. При всей важности вопроса министерство старается избежать его общественного обсуждения. Последнее обсуждение было назначено на середину июля, когда все учителя в отпусках. 245 человек проголосовали против этого законопроекта при сорока «за» — и что, этот перевес кого-то остановил? Нет. Следующее заседание, как видите, назначили на следующий день после выборов. Отлично! Вся страна шумит про выборы, и никому нет дела до каких-то книжек. Вот так, под шумок, тихой сапой все и делается. Там и до единого учебника руки дойдут.

Причем в этот список [единый, продвигаемый Минобразования] входят те произведения, которые наши деды читали. Современной литературы там нет. А зачем? Это «небезопасно». Этот список отбрасывает наше образование на тридцать лет назад. И весь этот подход к образованию — это жуткая профанация и совершеннейшая архаика.