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Юные спортсмены из Рязанского района выступят на всероссийских соревнованиях по бадминтону
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Юные спортсмены из Рязанского района выступят на всероссийских соревнованиях по бадминтону 

Префектура Юго-Восточного административного округа 4 часа назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Победу на городских соревнованиях школьной спортивной лиги по бадминтону одержали спортсмены школы № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова Рязанского района.
— Игры проходили в упорной борьбе, поскольку каждая из команд имела все шансы стать лучшей школой по бадминтону города Москвы, — сообщили в администрации школы № 777. — В итоге места среди команд распределились следующим образом. «Золото» — у школы № 777, на втором месте — команда школы № 967. Бронзовые награды достались представителям школы № 554.
Теперь команда из Рязанского выступит на соревнованиях всероссийского уровня. Они пройдут с 29 марта по 02 апреля в Саратове.
Также Юго-Восточный округ на соревнованиях представили еще два учебных заведения: школа № 687 из Текстильщиков и ГБОУ «Школа на Юго-Востоке» из Кузьминок. Бадминтонисты этих учебных заведений разделили седьмое и восьмое место.
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