Юные спортсмены из Рязанского района выступят на всероссийских соревнованиях по бадминтону

Победу на городских соревнованиях школьной спортивной лиги по бадминтону одержали спортсмены школы № 777 имени Героя Советского Союза Е. В. Михайлова Рязанского района.

— Игры проходили в упорной борьбе, поскольку каждая из команд имела все шансы стать лучшей школой по бадминтону города Москвы , — сообщили в администрации школы № 777. — В итоге места среди команд распределились следующим образом. «Золото» — у школы № 777, на втором месте — команда школы № 967. Бронзовые награды достались представителям школы № 554.

Теперь команда из Рязанского выступит на соревнованиях всероссийского уровня. Они пройдут с 29 марта по 02 апреля в Саратове

Также Юго-Восточный округ на соревнованиях представили еще два учебных заведения: школа № 687 из Текстильщиков и ГБОУ «Школа на Юго-Востоке» из Кузьминок. Бадминтонисты этих учебных заведений разделили седьмое и восьмое место.