Ещё
Выпускники медицинских классов сдавали второй тур предпрофильного экзамена
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Над Су-57 нависла угроза
Над Су-57 нависла угроза

Выпускники медицинских классов сдавали второй тур предпрофильного экзамена 

Южное Бутово 4 часа назад
Фото: Южное Бутово
В школе № 1354 состоялся второй тур предпрофильного экзамена. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Ученикам выпускных классов осталось учиться в школе меньше трех месяцев. Для медицинского класса одним из самых престижных ВУЗов для поступления является ПМГМУ им. И. М. Сеченова, конкурс туда, как и во все медицинские ВУЗы, очень высокий. И поэтому особенно важно уже сейчас предусмотреть возможное повышение общего балла для поступления в ВУЗ. Такой возможностью будут наделены те ребята, которые успешно сдадут предпрофильный экзамен в университете им. И. М. Сеченова. Неделю назад в рамках программы «Медицинский класс в московской школе» проходил первый этап этого экзамена. Второй этап предусматривает демонстрацию навыков доврачебной помощи. Напоминаем, что по результатам двух этапов можно получить дополнительно до 10 баллов.
Фото взято: https://lekoboz.ru/images/2017/1.12.6.jpg
Южное Бутово: последние новости
Школа № 2009 примет участие в международном исследовании компьютерной грамотности Учитель английского языка победила в первом туре конкурса «iУчитель» Учащиеся 11-х классов приняли участие в открытом уроке «Спасти жизнь человека»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии92
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора203
Порошенко нашел замену российскому газу303
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Крымский мост готовят к открытию78
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение