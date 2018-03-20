Выпускники медицинских классов сдавали второй тур предпрофильного экзамена

В школе № 1354 состоялся второй тур предпрофильного экзамена. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Ученикам выпускных классов осталось учиться в школе меньше трех месяцев. Для медицинского класса одним из самых престижных ВУЗов для поступления является ПМГМУ им. И. М. Сеченова, конкурс туда, как и во все медицинские ВУЗы, очень высокий. И поэтому особенно важно уже сейчас предусмотреть возможное повышение общего балла для поступления в ВУЗ. Такой возможностью будут наделены те ребята, которые успешно сдадут предпрофильный экзамен в университете им. И. М. Сеченова. Неделю назад в рамках программы «Медицинский класс в московской школе» проходил первый этап этого экзамена. Второй этап предусматривает демонстрацию навыков доврачебной помощи. Напоминаем, что по результатам двух этапов можно получить дополнительно до 10 баллов.

Фото взято: https://lekoboz.ru/images/2017/1.12.6.jpg