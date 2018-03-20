Ещё
Делавшая прививки зеленоградским школьникам медсестра умерла от туберкулеза
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Делавшая прививки зеленоградским школьникам медсестра умерла от туберкулеза 

Ридус 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Серьезное ЧП произошло в школе N 1151 г. Зеленограда. Контактировавшая с детьми медсестра скончалась от туберкулеза открытой формы. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей обеспокоенные родители школьников.
По их словам, о случившемся они узнали на собрании, состоявшемся 14 марта. Руководство учебного заведения повергло их в шок, сообщив о смерти медсестры от заразной болезни.
Родителей также возмутило, что в школе учащимся стали делать туберкулиновые пробы Манту и диаскинтест.
Одна из мам призналась, что подобные процедуры могут быть опасными для ее ребенка, недавно переболевшего ангиной, а делать платную процедуру Т-спот довольно дорого.
«Многие родители готовы просто забрать детей из школы, однако руководство нас предупредило, что в таком случае мы нарушаем права детей на образование, и об этом будет сообщено в опеку», — цитирует ФАН маму третьеклассника Ирину Тараканову.
По ее словам, родители провели собственное расследование, поскольку от руководства школы они не смогли получить никакой информации. В итоге выяснилось, что медсестра официально работала в поликлинике, а к школе и детсаду, который находится в соседнем корпусе, была прикреплена. Туда она приходила проводить различные процедуры, осмотры и делать прививки, в том числе и пробы на реакцию Манту. При этом женщина состояла на учете в противотуберкулезном диспансере в Твери, однако скрыла от врачей свое место работы.
«Нам сказали, что туберкулез выявлен у одного ученика, и еще один под подозрением, кроме того, заражены два сотрудника школы. Я думаю, одна из них — учительница английского, так как она уже более месяца на больничном, — приводит агентство слова Таракановой. — В декабре, кстати, школа закрывалась на карантин из-за пневмонии. Сейчас многие уже считают, что истиной причиной был туберкулез. И из-за этого же ушел прежний директор».
Руководство школы пыталось успокоить родителей, сообщив им о том, что на территории школы была якобы проведена дезинфекция. При этом соответствующие документы предоставлены не были.
Сейчас находящиеся в панике родители требуют, чтобы к ним приехали официальные представители Минобранауки и Минздрава.
«Нам нужны гарантии, что с нашими детьми все будет в порядке», — заявила изданию Тараканова.
На просьбу корреспондента ФАН прокомментировать сложившуюся ситуацию, директор ГБОУ Школа № 1151 Александр Михин ответил казенными фразами: «Администрация школы создает все необходимые условия медицинским организациям для проведения профилактических и диагностических мероприятий. Образовательная организация работает в обычном режиме. На сегодня не выявлено ни одного случая заболевания туберкулезом среди детей и сотрудников школы».
Ридус: последние новости
Что даст отмена ЕГЭ, и можно ли его чем-то заменить РВК займется внедрением виртуальной реальности Портал «ПроеКТОриЯ» провел всероссийский открытый урок о спасении жизни
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии93
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора198
Порошенко нашел замену российскому газу302
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение