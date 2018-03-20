Делавшая прививки зеленоградским школьникам медсестра умерла от туберкулеза

Серьезное ЧП произошло в школе N 1151 г. Зеленограда. Контактировавшая с детьми медсестра скончалась от туберкулеза открытой формы. Об этом сообщили Федеральному агентству новостей обеспокоенные родители школьников.

По их словам, о случившемся они узнали на собрании, состоявшемся 14 марта. Руководство учебного заведения повергло их в шок, сообщив о смерти медсестры от заразной болезни.

Родителей также возмутило, что в школе учащимся стали делать туберкулиновые пробы Манту и диаскинтест.

Одна из мам призналась, что подобные процедуры могут быть опасными для ее ребенка, недавно переболевшего ангиной, а делать платную процедуру Т-спот довольно дорого.

«Многие родители готовы просто забрать детей из школы, однако руководство нас предупредило, что в таком случае мы нарушаем права детей на образование, и об этом будет сообщено в опеку», — цитирует ФАН маму третьеклассника Ирину Тараканову.

По ее словам, родители провели собственное расследование, поскольку от руководства школы они не смогли получить никакой информации. В итоге выяснилось, что медсестра официально работала в поликлинике, а к школе и детсаду, который находится в соседнем корпусе, была прикреплена. Туда она приходила проводить различные процедуры, осмотры и делать прививки, в том числе и пробы на реакцию Манту. При этом женщина состояла на учете в противотуберкулезном диспансере в Твери , однако скрыла от врачей свое место работы.

«Нам сказали, что туберкулез выявлен у одного ученика, и еще один под подозрением, кроме того, заражены два сотрудника школы. Я думаю, одна из них — учительница английского, так как она уже более месяца на больничном, — приводит агентство слова Таракановой. — В декабре, кстати, школа закрывалась на карантин из-за пневмонии. Сейчас многие уже считают, что истиной причиной был туберкулез. И из-за этого же ушел прежний директор».

Руководство школы пыталось успокоить родителей, сообщив им о том, что на территории школы была якобы проведена дезинфекция. При этом соответствующие документы предоставлены не были.

Сейчас находящиеся в панике родители требуют, чтобы к ним приехали официальные представители Минобранауки и Минздрава

«Нам нужны гарантии, что с нашими детьми все будет в порядке», — заявила изданию Тараканова.

На просьбу корреспондента ФАН прокомментировать сложившуюся ситуацию, директор ГБОУ Школа № 1151 Александр Михин ответил казенными фразами: «Администрация школы создает все необходимые условия медицинским организациям для проведения профилактических и диагностических мероприятий. Образовательная организация работает в обычном режиме. На сегодня не выявлено ни одного случая заболевания туберкулезом среди детей и сотрудников школы».